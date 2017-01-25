Стройки "ВСМПО-Ависма" потянули на рекордные 6,8 миллиарда рублей24 января в 15:29
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В 2016 году.
"ВСМПО-Ависма", ведущий производитель титановой продукции в России, за 2016 год сдала в эксплуатацию строительных объектов на 6,8 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.
772 миллиона рублей за год освоено в особой экономической зоне "Титановая долина" (Свердловская область), где "ВСМПО-Ависма" расширяет совместное производство с Boeing. Планы остаются неизменными: в июле 2017-го здание цеха оценит госкомиссия, а осенью, после юридических процедур, оно поступит в распоряжение американским партнерам для монтажа станков.
Хорошие темпы держит головной актив корпорации – ВСМПО (Верхняя Салда): в минувшем году введены в строй 43 мостовых крана, 59 печей и 69 станков. Вышел на стадию пусконаладки кольцераскатной комплекс в цехе № 22, суммарные инвестиции составили около 2 миллиардов рублей. Начали работу компрессорная станция на площадке "А" (стоимость строительства без оборудования – 94 миллиона рублей) и хоккейный корт с искусственным покрытием, который обошелся в 17 миллионов рублей.
В декабре запущен участок по производству штамповок из жаропрочных и титановых сплавов на совместном предприятии с АО "Арконик СМЗ" в Самаре. За год в участок вложено 75 миллионов рублей из уже инвестированных 223 миллионов.
Таким образом, капвложения корпорации заметно выросли. Для сравнения, в 2015 году эта статья расходов оценивалась в 4,3 миллиарда, годом ранее – в 1,9 миллиарда рублей.
Стоит отметить, что и ремонтная программа-2016 (731 миллион рублей) перекрыла показатели предыдущих лет. "ВСМПО-Ависма" обновляла фасады, кровли и оборудование цехов в Верхней Салде и Березниках, вкладывала средства в ремонт дорог внутри и за пределами промплощадок, помогала приводить в порядок городские учебные заведения.
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