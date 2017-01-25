Магнитка загружает работой шахтеров Кузбасса24 января в 16:25
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Кризисы им не страшны.
ООО "ММК-Уголь" (объединяет все кузбасские угольные активы Группы ММК) заключило соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Кемеровской областью на 2017 год.
Как пояснили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", коксующимся углем Магнитку обеспечивают две шахты ("Костромовская" и "Чертинская-Коксовая") и обогатительная фабрика "Беловская". Ориентиры корпоративной стратегии - к 2019 году добывать 5 миллионов тонн, или 40% от потребностей комбината.
Соглашение с администрацией региона предусматривает, что за 2017 год предприятия ООО "ММК-Уголь" поднимут добычу на 20% - с 3,42 до 4,14 миллиона тонн и нарастят инвестиции в полтора раза - с 1,99 до 3 миллиардов рублей. Капвложения будут направлены на развитие шахт. Также намечено подготовить проект реконструкции фабрики, в том числе под производство концентрата из углей марки "Ж". 58 миллионов рублей зарезервировано на социальные программы. Планируется повысить зарплату работникам на 7% и поставить 98 тысяч тонн угля для нужд областного ЖКХ.
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев поблагодарил партнеров за поддержку и отметил, что в 2016 году "ММК-Уголь" выполнил все социальные обязательства.
За год объем добычи достиг 3,42 миллиона тонн, инвестиции в производство - 1,988 миллиарда рублей. На создание безопасных условий труда направлено 337 миллионов рублей. Коллектив превышает 3 000 человек, средняя зарплата увеличилась на 5,2%, составив 50 тысяч рублей. Сохранены все рабочие места, созданные в Группе ОАО "Белон" (которую ММК приобрел в 2009 году). На соцвыплаты работникам и пенсионерам было выделено 100 миллионов рублей, финансирование областных социальных программ обошлось в 50 миллионов.
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