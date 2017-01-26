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На Урале ликвидируют 13 таможенных постов25 января в 18:56

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На работе службы это не скажется.

С 20 апреля 2017 года на Урале в рамках оптимизации работы ФТС будет ликвидировано 13 таможенных постов. Изменения коснутся Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Югры и Пермского края, сообщили "Уралинформбюро" в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

В числе прочих упразднят Алапаевский, Ишимский, Когалымский и Нефтеюганский таможенные посты, а также пост на Нижнетагильском меткомбинате. На Южном Урале прекратят работу сразу шесть постов: Восточный, Златоустовский, Курганский железнодорожный, Половинский, Саткинский и Шадринский. В Прикамье ликвидируют Брянский и Чусовской посты.

Кроме того, будут изменены регионы деятельности двух постов Челябинской таможни. Так, Лебяжьевский, Макушинский, Мокроусовский и Петуховский районы Курганской области станут "вотчиной" Первомайского поста Челябинской таможни, который переименуют в Курганский.

В ведение Миасского поста попадут Ашинский, Саткинский и Катав-Ивановский районы, а также города Аша, Катав-Ивановск, Сатка, Усть-Катав, Трехгорный.

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