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Россиянин Орлов наловил миллиард долларов24 января в 18:57

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Спасибо санкциям.

Владелец рыбопромышленного холдинга "Норебо" Виталий Орлов попал в топ миллиардеров. Ему нашлось место в ежедневно обновляемом рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Состояние Орлова оценено в 1 миллиард долларов.

Как отмечает агентство Bloomberg, антироссийские санкции не ударили по рыбопромышленному холдингу. За рубеж идет около 60% продукции "Норебо". Сыграли ему на руку и введенные РФ контрсанкции, устранившие ряд конкурентов.

В 2016 году на холдинг Орлова пришлось около 11% общероссийского объема вылова рыбы, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что в список миллиардеров мира, опубликованный в минувшем году Forbes, Виталий Орлов не вошел.

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