Антибиотики не дают российским курам летатьСегодня в 11:51
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За границу.
Российским производителям могут запретить пичкать мясных животных и птицу самыми дешевыми антибиотиками – нитрофуранами, пишут "Известия".
Тему подняли в АНО "Роскачество" после теста курятины: эти препараты найдены в каждой третьей тушке, тогда как в Евросоюзе их применять нельзя. Чтобы поддержать российский экспорт, стандарты нужно выровнять.
Россельхознадзор обещал рассмотреть предложение, но изменить техрегламенты не сможет – это прерогатива Роспотребнадзора.
Впрочем, на проблему можно взглянуть и с позиций вреда для здоровья. По мнению диетологов, антибиотики плохо влияют на человеческую печень. Кроме того, у бактерий, обитающих в организме, вырабатывается к ним устойчивость, а значит, повышается риск заболеть.
Ряд специалистов считает, что нужно прекращать кормить животных препаратами незадолго до убоя. Тогда вредные компоненты будут выводиться и не попадут в мясо.
Пока же российское законодательство не ограничивает использование антибиотиков в мясной отрасли, за исключением веществ тетрациклиновой группы, передает "Уралинформбюро".
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