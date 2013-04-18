В рамках программы "Последовательный рост".

ООО "Газпром добыча Ямбург" продолжает искать перспективную молодежь внутри компании. В 2016 году 23 подающих надежды специалиста были отобраны в рамках программы "Последовательный рост".

Они признаны победителями по итогам третьего этапа отбора. Помимо профессиональных знаний, комиссия оценивала умение анализировать деятельность на своем рабочем месте, предлагать способы ее оптимизации.

Всего в конкурсе приняли участие 64 работника.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, кадровый проект "Последовательный рост" реализуется в компании с 2008 года. Его цель - выявить перспективных работников компании, имеющих высшее образование, но трудоустроенных на рабочие специальности. Из победителей программы формируется внутренний кадровый резерв для замещения инженерно-технических должностей.