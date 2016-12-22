Подан иск в суд.

В США в отношении Сбербанка и председателя его правления Германа Грефа подан иск о "рейдерском захвате" предприятия по добыче щебня "Павловскгранит". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на документы суда.

Истцом является американская юридическая фирма Management LLC, которая отстаивает интересы бывших владельцев контрольного пакета акций "Павловскгранита" Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Последние требуют возмещения ущерба в размере 750 миллионов долларов (45 миллиардов рублей).

Ответчиками являются 22 физических и юридических лиц, в том числе Сбербанк, Герман Греф, Промсвязьбанк, "Сбербанк капитал" и его гендиректор Ашот Хачатурянц, "НЭО Центр" и его руководитель Олег Греф, а также совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков. Среди предполагаемых соучастников - сын Генпрокурора России Юрия Чайки Артем.

Они, по утверждению истцов, хотели уничтожить предприятие как самого крупного конкурента и завладеть его активами. "Банк, которым пользовались акционеры, и крупнейший их конкурент вместе хотели воспользоваться спадом рынка и вмешаться в переговоры, которые Пойманов вел о рефинансировании кредита", - говорится в исковом заявлении. Организатором сговора называется Юрий Жуков. Герман Греф якобы защищал его от расследований и претензий со стороны ФАС, используя свою репутацию.

Стоит напомнить, что в отношении Сергея Пойманова было заведено уголовное дело. Бывшему владельцу холдинга "Павловскгранит" вменялось злоупотребление полномочиями при организации цепочки перепродаж бетонного завода в Воронеже. Ущерб от сделки составил 10 миллионов рублей. Кроме того, арбитраж Московской области признал Пойманова банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Долг бизнесмена превышает 3 миллиарда рублей.