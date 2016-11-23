Начались массовые проверки.

Все двигатели ракет-носителей "Протон-М", выпущенные за последние годы на Воронежском механическом заводе, будут перепроверены. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в космической отрасли.

Огневые испытания второй ступени ракеты закончились неудачно – оказалось, что в жидкостных ракетных двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 использованы "неликвидные компоненты". Например, вместо материалов, содержащих сплавы драгметаллов, применяли "обычные", менее жаростойкие. Почему на заводе проворонили подмену, выясняют ФСБ, Генпрокуратура и Следственный комитет России.

Аудит и дополнительный контроль Роскосмос поручил подмосковному НПО "Энергомаш". Специалистам предстоит выявить причины дефектов и устранить их.

Из-за проверок первый старт "Протона" в 2017 году переносят с февраля как минимум до лета, а всего их планировалось 8. В целом за год Роскосмос рассчитывал совершить 27 пусков ракет, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Воронежский мехзавод (ВМЗ) снова наступил на те же грабли. 1 декабря 2016 года потерпел крушение грузовой корабль "Прогресс МС-04" - из-за разрушения двигателя ракеты, изготовленного на ВМЗ. Все третьи ступени ракет "Союз" с двигателем этого типа были отозваны с Байконура на завод для проверок. На фоне скандала гендиректор предприятия Иван Коптев ушел в отставку. Пост врио сейчас занимает его бывший зам по производству.