Оставив позади "японцев".

Российская Lada по итогам 2016 года попала на 19 позицию европейского рейтинга продаж автомобилей разных марок.

В Старом Свете (с учетом России) было продано 274,9 тысячи машин, произведенных "АвтоВАЗом", - на 0,3% меньше, чем в 2015 году. При этом, сообщили "Уралинформбюро" в агентстве "Автостат", Lada опережает Mazda, Suzuki, Honda, Mitsubishi.

Тройку лидеров по-прежнему возглавляет Volkswagen. За 2016 год было продано 2,22 миллиона автомобилей этой марки (+0,6%). Renault удалось реализовать 1,62 миллиона машин (+10%), а Ford - 1,46 миллиона (+2%).