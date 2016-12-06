Lada пробилась в европейский топ-2025 января в 18:06
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Оставив позади "японцев".
Российская Lada по итогам 2016 года попала на 19 позицию европейского рейтинга продаж автомобилей разных марок.
В Старом Свете (с учетом России) было продано 274,9 тысячи машин, произведенных "АвтоВАЗом", - на 0,3% меньше, чем в 2015 году. При этом, сообщили "Уралинформбюро" в агентстве "Автостат", Lada опережает Mazda, Suzuki, Honda, Mitsubishi.
Тройку лидеров по-прежнему возглавляет Volkswagen. За 2016 год было продано 2,22 миллиона автомобилей этой марки (+0,6%). Renault удалось реализовать 1,62 миллиона машин (+10%), а Ford - 1,46 миллиона (+2%).
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