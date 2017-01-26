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На Югре висит больше половины зарплатных долгов в УрФОСегодня в 12:19

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Следом идет Южный Урал.

В УрФО долги предприятий перед работниками достигли 55,4 миллиона рублей, следует из данных Росстата.

Больше половины суммы приходится на Югру – 30,3 миллиона рублей. Второе место занял Южный Урал (20,2 миллиона). В Свердловской и Курганской областях предприятия задолжали 3 и 1,8 миллиона соответственно., передает "Уралинформбюро".

В целом по России задолженность по зарплате на 1 января 2017 года составила 2,7 миллиарда рублей. За год этот показатель снизился на 29,2%.

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