"РусЛайн" раздумал летать из Тюмени в 11 городовСегодня в 14:34
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Слишком накладно.
Авиакомпания "РусЛайн" временно приостановила полеты из Тюмени в 11 российских городов.
Отменены рейсы в Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самару, Уфу, Казань, Омск и Томск, Новосибирск, Красноярск и Горно-Алтайск. Причина – эти направления не вошли в число субсидируемых в 2017 году, пишет портал 72.ru со ссылкой пресс-службу перевозчика.
Вопрос о возобновлении полетов по данным маршрутам остается открытым, но сроки пока не уточняются, передает "Уралинформбюро".
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