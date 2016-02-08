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"РусЛайн" раздумал летать из Тюмени в 11 городовСегодня в 14:34

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Слишком накладно.

Авиакомпания "РусЛайн" временно приостановила полеты из Тюмени в 11 российских городов.

Отменены рейсы в Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самару, Уфу, Казань, Омск и Томск, Новосибирск, Красноярск и Горно-Алтайск. Причина – эти направления не вошли в число субсидируемых в 2017 году, пишет портал 72.ru со ссылкой пресс-службу перевозчика.

Вопрос о возобновлении полетов по данным маршрутам остается открытым, но сроки пока не уточняются, передает "Уралинформбюро".

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