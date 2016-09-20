Доходы уральцев упали на самое дноСегодня в 15:24
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И теперь пойдут вверх.
В 2017 году реальные доходы населения начнут расти. Падение, которое продолжалось на протяжении последних трех лет, завершилось – в прошлом году они достигли своего "дна", считает руководитель блока "Розничное кредитование и карточный бизнес" СКБ-банка Василий Кочнев.
По его словам, в 2016 году из-за снижения доходов населения банкам пришлось корректировать свою линейку кредитных продуктов для снижения рисков и просрочки. Некоторые вообще решили отказаться от потребительского кредитования.
"Сейчас банки начали возвращаться на этот рынок. В 2017 году мы ждем улучшение покупательской способности населения и, как следствие, кредитования", - сообщил "Уралинформбюро" Василий Кочнев.
По данным Росстата, за 2016 год реальные доходы населения упали на 5,9%. В 2015 году уменьшение составило 3,2%, в 2014 году – 0,7%.
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