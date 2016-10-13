Сгладив падение внутреннего спроса.

За 2016 год предприятия Группы ММК изготовили 12,544 миллиона тонн стали – на 2,5% больше, чем годом ранее.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", ослабление спроса на внутреннем рынке полностью компенсировано за счет экспорта, выросшего на 19,4%. Его доля в общем объеме реализации составила 27,3%. Сталеплавильные мощности основной площадки в Магнитогорске были загружены на 89% против 84% в 2015 году.

Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК за вычетом внутренних оборотов достигла 11,57 миллиона тонн (+3,4%). Продукции с высокой добавленной стоимостью выпущено 5,3 миллиона тонн (+1,5%.).

Производство угольного концентрата составило 2,87 миллиона тонн (+1,7%). В 2017 году планируется увеличить добычу коксующихся углей на шахте "Чертинская-Коксовая" в Кузбассе на 600 тысяч тонн.

Снижение металлопотребления в России замедлилось, есть признаки восстановления внутреннего спроса. Тем не менее в первом квартале 2017 года он будет находиться под влиянием обычных сезонных факторов, отмечают в компании.