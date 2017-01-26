Роспан установил новое крупнотоннажное оборудованиеСегодня в 16:48
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На Восточно-Уренгойском лицензионном участке.
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" продолжает разведку и разработку Восточно-Уренгойского лицензионного участка в рамках его полномасштабного освоения. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, на строительной площадке установлено крупнотоннажное оборудование: колонны деэтанизации и стабилизации конденсата. Они будут использованы в процессе получения стабильного газового конденсата и пропан-бутана технического.
Длина колонн – 36-38 метров, что более чем в два раза превышает стандартные габаритные размеры. Их масса составляет от 56 до 125 тонн. Все оборудование изготовлено на российских предприятиях по индивидуальным техническим проектам, учитывающим особенности сырья и процессы его переработки.
Крупногабаритный груз был доставлен на Восточно-Уренгойский лицензионный участок в несколько этапов. Из Тамбова до станции Еваяха (ЯНАО) колонны транспортировались по железной дороге, а затем были перегружены на 32-осную самодвижущуюся площадку, которая способна перевозить сверхтяжелые грузы нестандартных размеров.
В 2017 году планируется завоз еще четырех линий оборудования.
Стоит напомнить, что к строительству нового комплекса по подготовке и переработке газа и конденсата на Восточно-Уренгойском лицензионном участке Роспан приступил в 2016 году. Проектная мощность объекта по объему подготовки природного газа - 16,7 миллиарда кубометров осушенного газа, до 5 миллионов тонн стабильного газового конденсата, а также свыше 1,2 миллиона тонн пропан-бутановой фракции в год.
С запуском новых сооружений объем добычи газа в Роспане превысит 19 миллиардов кубометров. Производство газового конденсата перешагнет отметку в 5 миллионов тонн, сжиженных углеводородных газов (СПБТ) будет выпускаться более 1,2 миллиона тонн.
Вид на стройплощадку
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