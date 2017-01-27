До 2,1 тысяч тонн в сутки.

На производственном активе Группы компаний "Новый Поток" и одном из основных промышленных предприятий Республики Марий Эл – Марийском НПЗ – введен в эксплуатацию четвертый пост налива в автоцистерны, что позволило заводу почти на 20% увеличить отгрузку моторных топлив – с 1,7 тысяч тонн до 2,1 тысяч тонн в сутки.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, система автоналива Марийского НПЗ работает в полностью автоматизированном режиме. Ее расширение даст предприятию возможность сократить затраты на отгрузку в железнодорожные цистерны, а также увеличить объемы поставок светлых нефтепродуктов автомобильным транспортом конечным потребителям в республиках Марий Эл, Татарстан, Чувашия и Кировской области.

По итогам 2016 года общий объем производства светлых нефтепродуктов на предприятии увеличился на 2 %. При этом Марийский НПЗ в декабре прошлого года показал значительный рост общего объема переработки – по итогам месяца было произведено 148 тысяч тонн нефтепродуктов, что в годовом эквиваленте составляет 1,75 млн тонн.

Также в минувшем году более чем вдвое увеличился общий объем продукции, реализуемый автоналивом (с 267 тысяч тонн в 2015 году до 548 тысяч тонн в 2016 году).

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".