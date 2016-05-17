Около 138 000 свердловчан обивают пороги в поисках работыСегодня в 13:07
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На государство надеется четверть.
В Свердловской области, по данным на 1 января 2017 года, в службах занятости зарегистрировано 36 707 безработных.
Однако с учетом тех, кто не стоит на бирже труда, армия безработных в разы больше. По методологии Международной организации труда (МОТ) в регионе насчитали в среднем 137 700 человек, активно ищущих работу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского минэкономики.
Стоит отметить, что, по данным на 12 декабря 2016 года, в Свердловской области было зарегистрировано 30 214 безработных. Таким образом меньше чем за месяц их стало почти на 6 500 человек больше.
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