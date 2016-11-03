×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Продажи Ferrari в России выросли в 1,5 разаСегодня в 15:37

  • Текст

Самая популярная модель – за 20 миллионов.

В 2016 году в России было продано 32 суперкара Ferrari. Это на 60% больше, чем годом ранее. Соответствующие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Самой популярной моделью стало купе Ferrari 488 GTB стоимостью 20 миллионов рублей. На нее пришлось более трети продаж. Второе место поделили кабриолет California и среднемоторное купе Ferrari 458, их было продано по 6 штук. В число самых продаваемых вошли также хэтчбек Ferrari FF и гран туризмо Ferrari F12 Berlinetta, передает "Уралинформбюро".

Большинство покупателей - москвичи. Пять машин уехало в Санкт-Петербург, по одному автомобилю - в Приморский край, Кемеровскую и Тульскую области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ипотека без "костылей"

Ипотека без "костылей"

С каким процентом?

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus