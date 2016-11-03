Продажи Ferrari в России выросли в 1,5 разаСегодня в 15:37
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Самая популярная модель – за 20 миллионов.
В 2016 году в России было продано 32 суперкара Ferrari. Это на 60% больше, чем годом ранее. Соответствующие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Самой популярной моделью стало купе Ferrari 488 GTB стоимостью 20 миллионов рублей. На нее пришлось более трети продаж. Второе место поделили кабриолет California и среднемоторное купе Ferrari 458, их было продано по 6 штук. В число самых продаваемых вошли также хэтчбек Ferrari FF и гран туризмо Ferrari F12 Berlinetta, передает "Уралинформбюро".
Большинство покупателей - москвичи. Пять машин уехало в Санкт-Петербург, по одному автомобилю - в Приморский край, Кемеровскую и Тульскую области.
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