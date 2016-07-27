Екатеринбуржцы разбежались по алкомаркетам и бистро Сегодня в 17:26
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На остальном экономят.
В 2016 году в Екатеринбурге открылось 277 новых объектов розничной торговли, а также 49 точек общепита. Наибольший прирост показали алкомаркеты и фастфуд, сообщил "Уралинформбюро" замглавы администрации уральской столицы Владимир Боликов.
В целом обороты розничной торговли и предприятий общественного питания растут слабо, так как население продолжает экономить. По мнению председателя комитета по товарному рынку администрации Елены Чернышевой, такая ситуация сохранится в ближайшие годы.
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