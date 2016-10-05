Путин запустил реорганизацию озерского "Маяка"Сегодня в 17:36
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Отведено 2 года.
27 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о реорганизации ФГУП "Производственное объединение "Маяк", расположенного в Озерске. Согласно документу, к нему будет присоединен ФГУП "Базальт", базирующийся в Саратовской области, передает "Уралинформбюро".
"Маяк" специализируется на производстве компонентов ядерного оружия и изотопов, а также является одним из крупнейших российских центров по переработке радиоактивных материалов. Профиль "Базальта" - производство изделий точной механики из бериллия и его сплавов, а также бериллия в слитках. Оба предприятия входят в структуру Росатома.
Президентским указом также объединяются ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина", расположенный в Снежинске, и московский Всероссийский электротехнический институт имени В.И.Ленина с опытным заводом при нем.
На реорганизацию отведено 2 года.
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