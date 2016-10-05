Установив новый рекорд.

В 2016 году ММК отгрузил потребителям 1,135 миллиона тонн товарного оцинкованного металлопроката. Это наивысший показатель в истории предприятия. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году (1,115 миллиона тонн).

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", развитие производства металлопроката с покрытиями отвечает стратегии комбината по увеличению выпуска продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

В течение последних 15 лет ММК наращивает выпуск оцинкованного металлопроката. В 2002 и 2008 годах были введены 2 высокопроизводительных агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) в цехе покрытий.

В 2012 году запущена вторая очередь комплекса холодной прокатки ЛПЦ-11, в составе которой - АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига и горячего цинкования.

В настоящее время в ЛПЦ-11 возводится еще один агрегат непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тысяч тонн в год. Его запуск запланирован на июль 2017 года.