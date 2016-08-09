Изобретения "Русского магния" отдадут за копейки30 января в 13:02
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Они никому не нужны.
14 патентов на изобретения ОАО "Русский магний", находящегося в процедуре банкротства, в очередной раз попытаются продать. На этот раз скидка на торгах может составить 99% от начальной цены в 4,085 миллиона рублей. Они пройдут путем публичного предложения с 28 февраля до 6 апреля 2017 года, передает "Уралинформбюро".
Ноу-хау выставлены единым лотом. В числе изобретений - устройство для выщелачивания полезных компонентов из твердого материала агрессивным растворителем, способ управления растворения хлористого калия, а также технология получения карналлита и жидкого стекла. В состав лота также включен товарный знак "РУСМАГ (RUSMAG)".
Стоит отметить, что продать патенты пытаются уже в четвертый раз. Дважды лот пробовали реализовать по цене 204,2 миллиона рублей, один раз – путем публичного предложения с максимальным снижением цены до 4 миллионов рублей. На новых торгах минимальная стоимость сделки может составить 40 852 рублей, передает "Уралинформбюро".
Проект "Русский магний" стартовал в 2004 году. Он предполагал строительство в Асбесте завода по производству магния и кремния из отвалов ОАО "Ураласбест". Объем их выпуска должен был дойти до 70 тысяч тонн, осажденного кремнезема – до 90 тысяч тонн в год. За 7 лет работы были созданы новые технологии по извлечению полезных компонентов из асбестовых отвалов.
Основным владельцем предприятия была швейцарская Minmet Financing Company. Компания вкладывала средства в развитие производства через предоставление кредитов "дочке". В итоге у "Русского магния" образовался крупный долг перед мажоритарием. Это привело к заморозке проекта в начале 2012 года. Спустя полгода появился новый акционер – ООО "Солимаг" (владеет 50% + 2 акции), но чуть позже он подал заявление о банкротстве "Русского магния".
В январе 2014 года "Русский магний" признали несостоятельным, в отношении него была открыта процедура конкурсного производства. Долг предприятия перед кредиторами составляет 70,1 миллиона рублей и 68,2 миллиона долларов.
Стоит отметить, что недвижимость предприятия, включающая здания общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров, 746,5 тысячи "квадратов" земли и объекты незавершенного строительства на 31,7 тысячи "квадратов", была продана за 13,2 миллиона рублей при начальной стоимости в 236,5 миллиона. Покупателем стал арбитражный управляющий из Москвы – Иван Кириченко, член Ассоциации "Первая СРО АУ".
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