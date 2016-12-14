Антипинский НПЗ занял первое место в областном конкурсе спасателей30 января в 15:04
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И удостоен диплома.
Антипинский НПЗ, базовый актив Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), удостоен диплома первой степени за победу в ежегодном областном конкурсе "Лучшее состояние нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ)" в 2016 году.
От Антипинского НПЗ на конкурс, который проводится под эгидой Главного управления МЧС по Тюменской области, было заявлено звено радиационной и химической разведки (РХР), входящее в структуру НАСФ предприятия. Согласно правилам конкурса, в мероприятии может участвовать только одно звено или группа НАСФ. В рамках состязаний аварийно-спасательных формирований предприятий региона определяется победитель, который покажет не только лучшие результаты подготовки личного состава, но и окажется лучше оснащен.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, помимо высокого уровня профессионализма участников НАСФ Антипинского НПЗ, на смотре-конкурсе оценили и внушительный технический арсенал звена РХР. В распоряжении спасателей находится передовое оборудование, в том числе дозиметр-радиометр ДКС-96, используемый в профессиональных учреждениях, мобильный комплекс МКС-15Д "Снегирь" для дозиметрического и радиометрического контроля на предприятии, а также экспресс-лаборатория "Пчелка-Р" для контроля химического загрязнения.
Каждое звено НАСФ создается из числа действующих работников предприятия. Специалисты, которые входят в звено РХР, в рамках основной деятельности отвечают за контроль газовоздушной среды на участках нефтеперерабатывающего завода. Ежемесячно они проводят до 190 плановых проверок, но в случае ввода в действие новых установок и оборудования, а также по завершению ремонтных работ, могут провести дополнительно до 1200 проверочных мероприятий.
В 2017 году на конкурс от Антипинского НПЗ будет заявлена аварийно-спасательная группа механизации работ, которая также входит в НАСФ. Основная задача звена – усиление аварийно-спасательной службы различным специализированным оборудованием и инструментами для выполнения наиболее трудоемких работ самостоятельно в момент ликвидации ЧС.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В I полугодии 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.
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