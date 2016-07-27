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"Екатеринбургэнергосбыт" выставят на торги30 января в 17:06

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После ряда корпоративных процедур.

В 2017 году АО "Екатеринбургэнергосбыт", входящее в ОАО "МРСК Урала", выставят на торги. Об этом журналистам заявил генеральный директор распределительной сетевой компании Сергей Дрегваль.

Сейчас специалисты проводят ряд подготовительных корпоративных процедур, передает "Уралинформбюро".

Покупка АО "Екатеринбургэнергосбыт" может быть интересна компаниям "Т Плюс", ТНС, "Атомэнергосбыт" и "Интер РАО".

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