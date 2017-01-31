Кофе дешевле на АЗС "Газпромнефть"Сегодня в 09:03
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В пяти городах.
Клиенты автозаправочных станций сети "Газпромнефть" в Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Омске и Нижнем Новгороде могут купить кофе по выгодной цене.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, акция "Приятный бонус при заправке" проходит до 28 февраля 2017 года на всех АЗС, реализующих горячие напитки. Чашка ароматного кофе обойдется дешевле на 30 рублей всем, кто приобретает любое топливо от 25 литров единовременно.
Подробности - на автозаправочных станциях и на сайте.
Стоит отметить, что сеть АЗС "Газпромнефть" первой в сегменте топливного ритейла начала продавать кофе под собственным брендом Drive Café. Система удаленного централизованного управления кофемашинами позволяет устанавливать единые настройки рецептуры и поддерживать заданный уровень качества напитка во всех регионах присутствия. Купаж и обжарка зерен осуществляются в России по оригинальной рецептуре.
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