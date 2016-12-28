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Toyota Corolla вырулила на первую строчку мирового топа31 января в 11:00

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По объему продаж.

По итогам 2016 года самой продаваемой машиной в мире стала Toyota Corolla – было реализовано 1,3 миллиона авто. Соответствующие данные приводит компания Focus2Move.

Второе место заняла модель Ford F-Series с объемом продаж 993,8 тысячи экземпляров. Тройку замыкает Volkswagen Golf, обладателями которой стали около 991 тысячи покупателей, передает "Уралинформбюро".

На первых строчках рейтинга также разместились Hyundai Elantra (788 тысяч), Honda CR-V (752 тысячи), Ford Focus (743 тысячи).

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