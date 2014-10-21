Металлургов "придавили" пошлинами.

Антидемпинговое расследование Еврокомиссии против российского холоднокатаного проката проводилось с нарушениями. На этом основании Россия направила запрос на консультации с ЕС в рамках процедуры разрешения споров во Всемирной торговой организации, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Введенные с 5 августа прошлого года Евросоюзом антидемпинговые пошлины составляют для ММК 18,7%, для "Северстали" – 34%, для НЛМК и остальных производителей холодного проката - 36,1%.

Если по итогам консультаций стороны не придут к согласию, Россия имеет право попросить ВТО об учреждении третейской группы для рассмотрения спора, передает "Уралинформбюро".