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Россия вытаскивает сталеваров из-под европейского "пресса"31 января в 11:28

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Металлургов "придавили" пошлинами.

Антидемпинговое расследование Еврокомиссии против российского холоднокатаного проката проводилось с нарушениями. На этом основании Россия направила запрос на консультации с ЕС в рамках процедуры разрешения споров во Всемирной торговой организации, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Введенные с 5 августа прошлого года Евросоюзом антидемпинговые пошлины составляют для ММК 18,7%, для "Северстали" – 34%, для НЛМК и остальных производителей холодного проката - 36,1%.

Если по итогам консультаций стороны не придут к согласию, Россия имеет право попросить ВТО об учреждении третейской группы для рассмотрения спора, передает "Уралинформбюро".

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