Компания подвела итоги 2016 года.

ОАО "МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") выполнило все финансовые и производственные показатели 2016 года. Выручка Общества прогнозируется на уровне 65,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль ожидается в размере 3,3 миллиарда рублей - на 34% выше показателя предыдущего года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала", увеличение, в частности, обусловлено успешной реализацией программы по снижению издержек и получению дополнительного дохода от переоценки акций ПАО "Ленэнерго". Долговая нагрузка компании снижена.

Удельная аварийность в сетевом комплексе трех филиалов "МРСК Урала" сократилась более, чем на 23%. Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей составила 2,5 часа (-14%).

Ремонтная программа компании потянула на 1,78 миллиарда рублей, инвестпроекты - на 6,5 миллиарда. Основные средства были направлены на реконструкцию и модернизацию существующих мощностей, а также мероприятия, обеспечивающие надежность работы электросетевого комплекса. В инновационное развитие "МРСК Урала" было вложено 450 миллионов рублей.

В 2017 году ремонтная программа компании сформирована в объеме 1,8 миллиарда. Инвестиционные планы останутся на уровне 2016 года.

На начало января объем дебиторской задолженности перед "МРСК Урала" за услугу по передаче электроэнергии составил порядка 9 миллиардов рублей. Основные должники - ПАО "Челябэнергосбыт", ОАО "Роскоммунэнерго" (находится под управлением ЗАО "Межрегионсоюзэнерго"), АО "Оборонэнергосбыт" и ООО "Новоуральская энергосбытовая компания".

"МРСК Урала" продолжает реализовывать комплекс мер по укреплению платежной дисциплины. В течение 2016 года энергетики инициировали более 900 судебных дел о взыскании задолженности на сумму свыше 4,3 миллиарда.

"Прошлый год для нашего коллектива был во всех отношениях очень плодотворным. "МРСК Урала" завершила его достойно. Я хочу выразить слова благодарности каждому сотруднику многотысячного коллектива за труд, благодаря которому мы достигли этих результатов. Перед компанией традиционно стоят амбициозные задачи. И на сегодня нет сомнений, что "МРСК Урала" с этими задачами справится", - подчеркнул гендиректор компании Сергей Дрегваль.