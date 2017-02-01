До лучших времен.

Московские акционеры "Режникеля" (входит в ООО "Русникель") начали поэтапную консервацию завода. В простой с сохранением 2/3 зарплаты отправятся около 850 работников. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе минпромнауки Свердловской области.

Приглядывать за цехами остаются около 100 человек. Предполагается, что оборудование можно будет запустить вновь, как только изменится рыночная конъюнктура. Из-за резкого падения цен на продукцию и роста стоимости кокса (используется в технологическом процессе) "нокаутирован" и ключевой актив холдинга – "Уфалейникель" в Челябинской области. Там режим простоя объявлен для 730 сотрудников, составляющих треть персонала.

Пока жесткие меры не затронули Серовский рудник, снабжающий металлургические мощности сырьем. Свердловские власти обещают помочь в расширении выработок, а "Режникель" планируют обеспечить более дешевым коксом и рассмотреть варианты техперевооружения завода, чтобы сохранить там производство и рабочие места.

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