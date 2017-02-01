×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Москвичи консервируют "Режникель"31 января в 13:25

  • Текст

До лучших времен.

Московские акционеры "Режникеля" (входит в ООО "Русникель") начали поэтапную консервацию завода. В простой с сохранением 2/3 зарплаты отправятся около 850 работников. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе минпромнауки Свердловской области.

Приглядывать за цехами остаются около 100 человек. Предполагается, что оборудование можно будет запустить вновь, как только изменится рыночная конъюнктура. Из-за резкого падения цен на продукцию и роста стоимости кокса (используется в технологическом процессе) "нокаутирован" и ключевой актив холдинга – "Уфалейникель" в Челябинской области. Там режим простоя объявлен для 730 сотрудников, составляющих треть персонала.

Пока жесткие меры не затронули Серовский рудник, снабжающий металлургические мощности сырьем. Свердловские власти обещают помочь в расширении выработок, а "Режникель" планируют обеспечить более дешевым коксом и рассмотреть варианты техперевооружения завода, чтобы сохранить там производство и рабочие места.

Ранее по теме:
"Уфалейникель" выгоняет треть работников в простой

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus