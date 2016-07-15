На развитие сельского хозяйства.

Российским регионам в 2017 году будет выделено более 10 миллиардов рублей для развития сельского хозяйства. Из этой суммы Уралу достанется 469,8 миллиона рублей. Распоряжение о распределении субсидий подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Деньги достанутся лишь трем уральским регионам. Тюменская область получит 289,7 миллиона рублей, Курганская – 40 миллионов. Пермскому краю перепадет чуть более 140 миллионов рублей.

Речь идет о софинансировании затрат на создание и модернизацию предприятий АПК, а также на приобретение техники и оборудования, передает "Уралинформбюро".