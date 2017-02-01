Рост достигает 12%.

На Среднем Урале в 2016 году продано 153,3 тысячи подержанных легковушек - больше, чем в других субъектах УрФО. В топ-40 рынков страны это шестой результат, сообщает агентство "Автостат". Рост к предыдущему году достиг 5,5%.

На восьмом месте закрепилась Челябинская область, где реализовано 130 тысяч авто с пробегом (+7%).

Югра и Тюменская область заняли 25 и 29 строчку рейтинга с показателями 66,7 и 60,3 тысячи машин. Продажи выросли на 12% и 9,4% соответственно, передает "Уралинформбюро".

Ямал и Зауралье в список не вошли.