×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В УрФО разогнался спрос на подержанные авто31 января в 13:35

  • Текст

Рост достигает 12%.

На Среднем Урале в 2016 году продано 153,3 тысячи подержанных легковушек - больше, чем в других субъектах УрФО. В топ-40 рынков страны это шестой результат, сообщает агентство "Автостат". Рост к предыдущему году достиг 5,5%.

На восьмом месте закрепилась Челябинская область, где реализовано 130 тысяч авто с пробегом (+7%).

Югра и Тюменская область заняли 25 и 29 строчку рейтинга с показателями 66,7 и 60,3 тысячи машин. Продажи выросли на 12% и 9,4% соответственно, передает "Уралинформбюро".

Ямал и Зауралье в список не вошли.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus