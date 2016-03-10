Заморожено 100 тысяч жилых "квадратов".

Челябинская область заняла пятое место в стране по числу застройщиков-банкротов, сообщает "Коммерсантъ-Южный Урал" со ссылкой на исследование Рейтингового агентства строительного комплекса.

В регионе на разных стадиях банкротства находятся 5 крупных строительных компаний и 57 подрядчиков. На долю несостоятельных застройщиков приходится порядка 100 тысяч квадратных метров "замороженного" жилья.

Эксперты называют сложившуюся ситуацию взрывоопасной. Усугубляют положение дел в стройкомплексе низкие цены на жилье – стоимость квадратного метра доходит до 27-30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в России порядка 149 стройкомпаний из 5,5 тысячи существующих проходят процедуру банкротства. В лидерах - Москва, Московская, Тюменская и Новосибирская области, Башкирия, передает "Уралинформбюро".