Южный Урал вошел в топ-5 по числу застройщиков-банкротов 31 января в 14:57
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Заморожено 100 тысяч жилых "квадратов".
Челябинская область заняла пятое место в стране по числу застройщиков-банкротов, сообщает "Коммерсантъ-Южный Урал" со ссылкой на исследование Рейтингового агентства строительного комплекса.
В регионе на разных стадиях банкротства находятся 5 крупных строительных компаний и 57 подрядчиков. На долю несостоятельных застройщиков приходится порядка 100 тысяч квадратных метров "замороженного" жилья.
Эксперты называют сложившуюся ситуацию взрывоопасной. Усугубляют положение дел в стройкомплексе низкие цены на жилье – стоимость квадратного метра доходит до 27-30 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в России порядка 149 стройкомпаний из 5,5 тысячи существующих проходят процедуру банкротства. В лидерах - Москва, Московская, Тюменская и Новосибирская области, Башкирия, передает "Уралинформбюро".
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