К Году экологии.

В Верхней Салде реконструирован пост наблюдения за качеством воздуха на границе санитарно-защитной зоны ВСМПО. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, работы и оборудование обошлись в 8 миллионов рублей.

Современный комплекс "СКАТ" автоматически анализирует содержание пыли, оксидов азота, серы и углерода в непрерывном режиме. Каждые 20 минут он формирует отчет, который поступает специалистам онлайн. Еще по четырем показателям (формальдегид, серная кислота, гидрофторид и гидрохлорид) замеры делаются вручную трижды в день. Установлена метеостанция, которая мониторит температуру, давление, направление и скорость ветра.

Новоселье лаборанты отметили в конце декабря, в преддверии Года экологии. Теперь в помещении гораздо комфортнее: есть кондиционер, холодильная камера для хранения фильтров и образцов, удобный стол для фиксации записей.