В "Газпром добыча Ямбург" работают лучшие изобретателиСегодня в 12:08
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Ямала.
Сотрудники ООО "Газпром добыча Ямбург" победили в конкурсах изобретателей и рационализаторов. Ожидаемый экономический эффект от их разработок исчисляется миллионами рублей.
Так, лучшим изобретателем ЯНАО стал ведущий инженер-электроник управления автоматизации и метрологического обеспечения компании Этибар Талыбов. Он представил на конкурс 17 патентов. В портфолио специалиста – более 70 научных публикаций, включая книги.
Второе место заняла ведущий инженер службы информационно-управляющих систем Наиля Мирземагамедова. Она является автором нескольких компьютерных программ, связанных с автоматизацией разных процессов учета.
Ведущий инженер производственного отела по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти Арсен Гаджиалиев стал втором в номинации "Лучший молодой рационализатор ЯНАО". Летом 2016 года он стал одним из победителей конкурса грантов Общества на обучение в аспирантуре.
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, всего от "Газпром добычи Ямбург" в конкурсах участвовали 11 человек.
"Особенно стоит отметить активность молодежи – ребята подали восемь заявок для участия в номинации "Лучший молодой рационализатор ЯНАО". Для участия в конкурсе нужно было документально подтвердить, что имеются внедренные на территории Ямала изобретения или рацпредложения", - отметила уполномоченный по рационализаторской и изобретательской деятельности Общества Анастасия Павлова.
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