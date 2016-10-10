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НТМК увеличивает выпуск железнодорожных колес для российского рынкаСегодня в 10:20

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Рост составит до 20 %.

ЕВРАЗ-НТМК с начала 2017 года перевел на усиленный режим работы колесобандажный цех, задействованный в выпуске колес для железнодорожных составов. Решение набрать дополнительную бригаду на участок механической обработки было принято в связи с возросшим спросом со стороны российских заказчиков. Это позволит значительно повысить объем обточки колес и увеличить производительность цеха. Рост выпуска продукции составит до 20%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.

Кроме того, комбинат повышает эффективность производственных процессов, оптимизирует схему прокатки колес и унифицирует продуктовую линейку.

"Колеса – один из ключевых продуктов комбината. Сейчас мы видим повышенный спрос на этот вид металлопроката в России, и наша задача – в первую очередь удовлетворить потребности клиентов на внутреннем рынке. В этом году мы увеличим производство российских грузовых колес, начнем отгрузки для "Ласточки". Параллельно будем расширять линейку продукции и выходить на новые рынки – у нас для этого достаточно ресурсов", – отметил управляющий директор ЕВРАЗ-НТМК Алексей Кушнарев.

НТМК входит в пятерку крупнейших мировых производителей железнодорожных колес. Предприятие может выпускать около 60 видов колес для грузовых вагонов и локомотивов. Продукция поставляется в 10 стран мира, включая США и государства Евросоюза.

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