Dragon Fly.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала программу по обновлению пассажирских сидений на воздушных судах. Теперь клиенты авиакомпании смогут путешествовать на удобных креслах Dragon Fly, произведенных компанией Zodiac Seats France.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", на одном из Airbus 320 полностью заменены сидения экономкласса. Также были обновлены кресла бизнескласса.

В дальнейшем установка новых кресел будет проводиться во время техобслуживания самолетов (C-check и D-check) в собственном Авиационном техцентре авиакомпании. Последний был открыт в 2015 году.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллионов пассажиров. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" насчитывает 38 самолетов европейского концерна Airbus.