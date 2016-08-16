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Вслед за гречневой России грозит рисовая "лихорадка"Сегодня в 11:36

Симптомы тревожные.

В 2017 году россиянам грозит дефицит риса. Такие опасения высказывают источники "Коммерсанта" в аграрной отрасли.

Они выделяют ряд тревожных симптомов: низкие цены на внутреннем рынке, двукратный рост экспорта риса при снижении импорта и неблагоприятные погодные условия.

Урожай-2016 в Краснодарском крае был таким же, как годом ранее, но аграриев подвели дожди. В результате выход крупы из риса-сырца оказался максимум 55% (против обычных 65%). До нового урожая стране требуется 300-330 тысяч тонн рисовой крупы, а в хранилищах осталось 262 тысячи тонн.

Внутренние цены с 30 тысяч рублей за тонну упали в нынешнем сезоне до 25 тысяч, хотя о рентабельности бизнеса можно говорить лишь при цене от 34 тысяч. Расширять посевы нет стимула, валютные издержки на технику, защиту от вредителей и удобрения слишком велики.

Производители вынуждены наращивать экспортные поставки – в конце прошлого года за тонну российского риса давали 500-510 долларов.

Совокупность этих факторов может привести к дефициту и, как следствие, подорожанию рисовой крупы в магазинах. В Минсельхозе пока не видят оснований для паники, ритейлеры тоже сохраняют спокойствие, передает "Уралинформбюро".

Однако поневоле вспоминается история с гречкой, цена на которую после аномальной засухи 2010 года подскочила в разы. Ситуация повторилась в 2014 году. В обоих случаях пришлось вмешиваться антимонопольщикам.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Жизнь без риса Сегодня в 12:32

Все веселее и веселее.

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