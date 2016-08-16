Вслед за гречневой России грозит рисовая "лихорадка"Сегодня в 11:36
- Текст
- Комментарии (1)
Симптомы тревожные.
В 2017 году россиянам грозит дефицит риса. Такие опасения высказывают источники "Коммерсанта" в аграрной отрасли.
Они выделяют ряд тревожных симптомов: низкие цены на внутреннем рынке, двукратный рост экспорта риса при снижении импорта и неблагоприятные погодные условия.
Урожай-2016 в Краснодарском крае был таким же, как годом ранее, но аграриев подвели дожди. В результате выход крупы из риса-сырца оказался максимум 55% (против обычных 65%). До нового урожая стране требуется 300-330 тысяч тонн рисовой крупы, а в хранилищах осталось 262 тысячи тонн.
Внутренние цены с 30 тысяч рублей за тонну упали в нынешнем сезоне до 25 тысяч, хотя о рентабельности бизнеса можно говорить лишь при цене от 34 тысяч. Расширять посевы нет стимула, валютные издержки на технику, защиту от вредителей и удобрения слишком велики.
Производители вынуждены наращивать экспортные поставки – в конце прошлого года за тонну российского риса давали 500-510 долларов.
Совокупность этих факторов может привести к дефициту и, как следствие, подорожанию рисовой крупы в магазинах. В Минсельхозе пока не видят оснований для паники, ритейлеры тоже сохраняют спокойствие, передает "Уралинформбюро".
Однако поневоле вспоминается история с гречкой, цена на которую после аномальной засухи 2010 года подскочила в разы. Ситуация повторилась в 2014 году. В обоих случаях пришлось вмешиваться антимонопольщикам.
Ранее по теме:
Уральские покупатели сами "подогревают" цены на гречку
"Гречневых" гигантов России обвиняют в ценовом сговоре
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Все веселее и веселее.ответить
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:42
В Челябинске иномарка протаранила скорую
Неотложка отлетела на внедорожник.Сегодня в 13:39
После Ельцин-Центра "зазвездится" СК "Динамо"
С подачи екатеринбуржцев.Сегодня в 13:36
Новое жилье в Екатеринбурге подорожало на полмиллиона
В среднем.Сегодня в 13:29
У челябинских семей "сгорели" путевки в детсад
Из-за накладки с электронной очередью.Сегодня в 13:11
Инвесторы вложат в свердловское ЖКХ 4 миллиарда
В течение нескольких лет.Сегодня в 13:05
Педагога Умникову пристроили в театр
Школы не хватило.Сегодня в 12:58
Краснотурьинск получит обновленный водовод
Через год.Сегодня в 12:54
Ямальских сотрудников ДПС "скопом" арестовали за взятки
Троих из шести.Сегодня в 12:45
Россияне смирились с долгим кризисом
Оптимистичны лишь 4%.Сегодня в 12:22
Москва добавит свердловчанам 750 миллионов на школы
И почти миллиард на дороги.Сегодня в 12:13
Екатеринбургу вернули визовый центр Испании
Спустя полтора месяца.Сегодня в 12:11
Прокуратура не даст лишить екатеринбуржцев транспорта
Перевозчиков "помирили" с энергетиками.Сегодня в 12:08
В "Газпром добыча Ямбург" работают лучшие изобретатели
Ямала.Сегодня в 11:47
МФЦ обязали выдавать паспорта и водительские права
С 1 февраля.Сегодня в 11:42
Россияне полетят в ОАЭ без визы
"Пропуск" дадут на месте.
-
16 августа 2016 в 16:38
В России уродились рекордные объемы зерновых
Впервые со времен СССР.12 августа 2016 в 12:59
Жара сгубила свердловский картофель
Цены поползут вверх.17 февраля 2015 в 15:09
Слабеющий рубль может испортить погоду в Китае
Которая зависит от прогнозов в России.11 февраля 2015 в 12:41
Деньги нужно зарыть в землю
Иначе урожая не будет.17 января в 18:12
Доллар пробил минимум с лета 2015 года
Опустившись ниже 59 рублей.17 января в 17:09
Жилье на Среднем Урале подешевело на 4,5%
На вторичном рынке.15 декабря 2016 в 16:46
Аномальные морозы добрались до Черного моря
Температура стремится к рекорду.13 декабря 2016 в 16:05
Рынок жилья в Екатеринбурге выходит из "пике"
Впереди год стагнации.15 ноября 2016 в 16:18
Свердловские молочники "разморозили" цены
Рост достигает 15%.20 октября 2016 в 10:39
Россия увязла в стагнации на 20 лет
Считают в Минэкономразвитии РФ.
Главные новости
- Сегодня в 13:05Педагога Умникову пристроили в театр
- Сегодня в 12:13Екатеринбургу вернули визовый центр Испании
- Сегодня в 12:11Прокуратура не даст лишить екатеринбуржцев транспорта
- Сегодня в 11:42Россияне полетят в ОАЭ без визы
- Сегодня в 11:30Российские больницы покупали лекарства втридорога
Аналитика
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.