Оптимистичны лишь 4%.

Почти половина россиян уверены, что экономический кризис продлится еще как минимум два года. Такой срок назвали 22% опрошенных, еще столько же даже не видят свет в конце тоннеля. Таковы результаты опроса "Левада-центра".

Лишь 4% россиян верят, что кризис закончится через полгода, передает "Уралинформбюро".

По словам социолога "Левада-центра" Марины Красильниковой, за последние два года количество оптимистов не выросло, а большинство фактически смирилось с кризисом: люди поумерили свои ожидания и запросы.