Россияне смирились с долгим кризисомСегодня в 12:45
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Оптимистичны лишь 4%.
Почти половина россиян уверены, что экономический кризис продлится еще как минимум два года. Такой срок назвали 22% опрошенных, еще столько же даже не видят свет в конце тоннеля. Таковы результаты опроса "Левада-центра".
Лишь 4% россиян верят, что кризис закончится через полгода, передает "Уралинформбюро".
По словам социолога "Левада-центра" Марины Красильниковой, за последние два года количество оптимистов не выросло, а большинство фактически смирилось с кризисом: люди поумерили свои ожидания и запросы.
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