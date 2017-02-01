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Инвесторы вложат в свердловское ЖКХ 4 миллиардаСегодня в 13:11

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В течение нескольких лет.

К концу первого квартала 2017 года в Свердловской области будут заключены концессионные соглашения в сфере ЖКХ на сумму более 4 миллиардов рублей. За счет инвесторов власти рассчитывают реанимировать ветхое коммунальное хозяйство.

По итогам 2016 года в 18 муниципальных образованиях было подписано 23 соглашения с инвесторами на 3,8 миллиарда рублей, сообщил "Уралинформбюро" региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Еще 3 контракта удалось заключить в январе. Один из самых крупных проектов - в сфере теплоснабжения Каменска-Уральского (900 миллионов рублей на 5 лет). 70 миллионов рублей вложит "УралТЭК" в тепловое хозяйство Верхотурья. Для муниципалитета нашли и второго инвестора - компанию "Навигатор", которая построила в одном из микрорайонов газовую котельную.

Стоит добавить, что если в сферу теплоснабжения инвесторы идут активно, то заинтересовать их убыточными водоканалами не выходит. Те, кто решился в них вложиться, разочаровались. Так, руководство ООО "Региональные коммунальные системы", пообещавшее выделить на водопроводные сети Нижней Туры 50 миллионов рублей за 10 лет, заявило, что им достался "кот в мешке". Хозяйство изношено настолько, что его можно только списывать.

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