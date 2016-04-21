Выплавленная на ММК сталь покроет 200 тысяч квадратных километров01 февраля в 14:35
- Текст
Это результат 85 лет работы.
Магнитогорский металлургический комбинат отмечает 85-летие. 1 февраля 1932 года первая домна предприятия выдала первый чугун. Дата считается днем рождения ММК.
За 85 лет на комбинате добыто свыше 430 миллионов тонн руды, произведено более 700 миллионов тонн агломерата, 614 миллионов тонн чугуна, 791 миллионов тонн стали и 633 миллионов тонн товарной металлопродукции.
Если всю выплавленную сталь Магнитки представить в виде листа толщиной 0,5 миллиметров, то он достигнет площади около 200 тысяч квадратных километров. Это больше, чем объединенная территория Бельгии, Нидерландов, Австрии и Швейцарии.
В цехах и подразделениях ОАО "ММК" и обществ Группы ММК проходят торжественные собрания и митинги. Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе организован прием почетных ветеранов предприятия, на 2 февраля для них намечен праздничный концерт.
ММК сыграл для СССР важную роль в годы Великой Отечественной войны, став основным производителем металла для нужд оборонной промышленности. Распад Советского Союза, переход к рыночной экономике подкосили предприятие.
В 90-х годы прошлого века началась реализация масштабной инвестпрограммы. Были полностью обновлены сталелитейные мощности. Произошла коренная реконструкция сортопрокатного производства, построены высокопроизводительные современные агрегаты по выпуску оцинкованного проката и металлопроката с полимерным покрытием.
Самыми крупными инвестпроектами последнего десятилетия стали комплекс по выпуску толстолистового проката (стан 5000) и новейший комплекс холодной прокатки (стан 2000).
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", в 2016 году комбинат выпустил более 12,5 миллиона тонн стали, объемы производства товарной металлопродукции превысили 11,3 миллиона тонн.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 11:25
Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе
До конца расследования.Сегодня в 11:13
В Зауралье определен двенадцатый победитель акции "Онлайн-плательщик"
Ему вручили мультиварку.Сегодня в 11:11
В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
Он проехал от "Чкаловской" до "Геологической".Сегодня в 11:03
Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
Если "Ла-Ла Ленд" не подведет.Сегодня в 10:52
Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
Но ее уже не остановить.Сегодня в 10:45
"Автомобилист" не сумел взять реванш у минского "Динамо"
Шансы на плей-офф сезона все призрачней.Сегодня в 10:43
Футбольных фанатов будут возить на матчи бесплатно
По паспорту болельщика.Сегодня в 10:30
Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
На следующей неделе.Сегодня в 10:22
В Югре ревизоры "забраковали" 905 бюджетных миллионов
Потраченных с нарушениями.Сегодня в 10:12
Google согнал Apple с вершины рейтинга дорогих брендов
А Samsung впервые приблизился к королям.Сегодня в 10:06
Ученые научились читать мысли
Парализованных людей.Сегодня в 09:48
На чемпионате мира по биатлону выступят 8 уральцев
Логинову тоже дали шанс.Сегодня в 09:41
Сочинский сноубордист в плавках попал в объектив
И в Сеть.Сегодня в 09:33
"Газпром добыча Ямбург" продвигает безотходное искусство
Художники творят из мусора.Сегодня в 09:30
Шувалов "прописал" снижение ипотечным ставкам
Без господдержки.
-
21 апреля 2016 в 17:28
Британская дипмиссия на Урале готовится к чествованию королевы
Торжества по случаю ее 90-летия пройдут в июне.01 августа 2013 в 17:39
Охранять порядок в День ВДВ будут 500 свердловских полицейских
Силовики готовы к торжествам.07 ноября 2016 в 13:53
ХМБ поздравил с юбилеем старейшую школу Белоярского
Учреждение отметило 35-летие.06 октября 2016 в 09:46
Discovery полюбовался ММК с высоты птичьего полета
Заглянув и в "Аркаим".27 сентября 2016 в 10:31
Трубы из металла Магнитки отправились на стройку "Северного потока-2"
Поставки продлятся до 2018 года.01 августа 2016 в 13:30
Екатеринбургу придумают новый логотип
К 300-летию.01 августа 2016 в 10:44
"Ельцин-центр" сдают в аренду под "Хару Мамбуру"
25-й годовщине путча посвящается.27 июня 2016 в 13:14
Академики "разрешили" Екатеринбургу отпраздновать юбилей
В 2023 году.29 марта 2016 в 14:59
ММК вложил 80 миллионов в инновационную продукцию
И новые технологии.10 февраля 2016 в 15:24
Дубровский хочет бросить Ди Каприо на региональный пиар
Он пригласил актера в гости.
Главные новости
- Сегодня в 11:25Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе
- Сегодня в 11:11В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
- Сегодня в 11:03Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
- Сегодня в 10:52Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
- Сегодня в 10:30Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
Аналитика
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.