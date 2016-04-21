Это результат 85 лет работы.

Магнитогорский металлургический комбинат отмечает 85-летие. 1 февраля 1932 года первая домна предприятия выдала первый чугун. Дата считается днем рождения ММК.

За 85 лет на комбинате добыто свыше 430 миллионов тонн руды, произведено более 700 миллионов тонн агломерата, 614 миллионов тонн чугуна, 791 миллионов тонн стали и 633 миллионов тонн товарной металлопродукции.

Если всю выплавленную сталь Магнитки представить в виде листа толщиной 0,5 миллиметров, то он достигнет площади около 200 тысяч квадратных километров. Это больше, чем объединенная территория Бельгии, Нидерландов, Австрии и Швейцарии.

В цехах и подразделениях ОАО "ММК" и обществ Группы ММК проходят торжественные собрания и митинги. Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе организован прием почетных ветеранов предприятия, на 2 февраля для них намечен праздничный концерт.

ММК сыграл для СССР важную роль в годы Великой Отечественной войны, став основным производителем металла для нужд оборонной промышленности. Распад Советского Союза, переход к рыночной экономике подкосили предприятие.

В 90-х годы прошлого века началась реализация масштабной инвестпрограммы. Были полностью обновлены сталелитейные мощности. Произошла коренная реконструкция сортопрокатного производства, построены высокопроизводительные современные агрегаты по выпуску оцинкованного проката и металлопроката с полимерным покрытием.

Самыми крупными инвестпроектами последнего десятилетия стали комплекс по выпуску толстолистового проката (стан 5000) и новейший комплекс холодной прокатки (стан 2000).

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", в 2016 году комбинат выпустил более 12,5 миллиона тонн стали, объемы производства товарной металлопродукции превысили 11,3 миллиона тонн.