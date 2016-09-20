Южноуральские ТЦ потеряли 8,6% покупателей01 февраля в 17:32
- Текст
Торговля уходит в Сеть.
Торговые центры Челябинской области потеряли 8,6% посетителей за последний год. Средний показатель за 2016 год составил 325 человек на 1000 квадратных метров, что на 30 человек меньше, чем в 2015 году, пишет "Коммерсантъ – Южный Урал" со ссылкой на исследования Watcom Group.
Эксперты связывают снижение трафика не только с падением доходов россиян, но и с развитием интернет-торговли, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 11:25
Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе
До конца расследования.Сегодня в 11:13
В Зауралье определен двенадцатый победитель акции "Онлайн-плательщик"
Ему вручили мультиварку.Сегодня в 11:11
В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
Он проехал от "Чкаловской" до "Геологической".Сегодня в 11:03
Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
Если "Ла-Ла Ленд" не подведет.Сегодня в 10:52
Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
Но ее уже не остановить.Сегодня в 10:45
"Автомобилист" не сумел взять реванш у минского "Динамо"
Шансы на плей-офф сезона все призрачней.Сегодня в 10:43
Футбольных фанатов будут возить на матчи бесплатно
По паспорту болельщика.Сегодня в 10:30
Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
На следующей неделе.Сегодня в 10:22
В Югре ревизоры "забраковали" 905 бюджетных миллионов
Потраченных с нарушениями.Сегодня в 10:12
Google согнал Apple с вершины рейтинга дорогих брендов
А Samsung впервые приблизился к королям.Сегодня в 10:06
Ученые научились читать мысли
Парализованных людей.Сегодня в 09:48
На чемпионате мира по биатлону выступят 8 уральцев
Логинову тоже дали шанс.Сегодня в 09:41
Сочинский сноубордист в плавках попал в объектив
И в Сеть.Сегодня в 09:33
"Газпром добыча Ямбург" продвигает безотходное искусство
Художники творят из мусора.Сегодня в 09:30
Шувалов "прописал" снижение ипотечным ставкам
Без господдержки.
-
20 сентября 2016 в 19:44
Прокуратура нагрянет в челябинский ЦПКиО из-за падения девочки
С аттракциона "Кенгуру".19 сентября 2016 в 16:12
8-летняя челябинка упала с аттракциона вниз головой
В ЦПКиО.13 сентября 2016 в 10:59
Аккумулятор "взорвал" Samsung на 26 миллиардов долларов
Цена ошибки.25 августа 2016 в 12:35
В Египте "сдулось" более 200 отелей
Из-за отсутствия туристов.19 июля 2016 в 11:25
Ребенок проломил голову в челябинском торговом центре
Упав с эскалатора.27 мая 2016 в 11:49
Египетские отельеры сдают номера почти даром
В ожидании россиян.24 мая 2016 в 14:07
Apple готова "уценить" iPhone для иностранцев
За пределами США гаджеты продают втридорога.26 января 2016 в 13:42
Евро вновь "замахнулся" на 90 рублей
Доллар взял высоту в 82 рубля.08 декабря 2015 в 14:08
Коммерческую недвижимость в Екатеринбурге "переоценят" в 2016 году
Арендные ставки пойдут вверх.07 ноября 2014 в 09:34
Путин нашел "политическую составляющую" в ценах на нефть
И рассказал, что создает условия для спекуляций.
Главные новости
- Сегодня в 11:25Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе
- Сегодня в 11:11В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
- Сегодня в 11:03Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
- Сегодня в 10:52Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
- Сегодня в 10:30Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
Аналитика
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.