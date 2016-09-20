Торговля уходит в Сеть.

Торговые центры Челябинской области потеряли 8,6% посетителей за последний год. Средний показатель за 2016 год составил 325 человек на 1000 квадратных метров, что на 30 человек меньше, чем в 2015 году, пишет "Коммерсантъ – Южный Урал" со ссылкой на исследования Watcom Group.

Эксперты связывают снижение трафика не только с падением доходов россиян, но и с развитием интернет-торговли, передает "Уралинформбюро".