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Росимущество отложило приватизацию "Уральского рабочего"01 февраля в 17:53

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По просьбе губернатора.

Росимущество приостановило продажу типографии "Уральский рабочий", расположенной в Екатеринбурге. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО, причиной стали действия региональных властей, которые на протяжении двух лет добивались исключения предприятия из программы приватизации.

Кроме того, 1 февраля этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с письмом в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с просьбой оказать содействие в безвозмездной передаче акций предприятия в собственность региона.

Типографию пытались продать дважды – за 690,8 миллиона рублей и 583 миллионов. Однако покупатель так и не нашелся. Очередные торги должны были пройти 8 февраля. Предприятие планировалось предложить по еще более низкой цене – за 488 миллионов рублей.

Стоит отметить, что за эту сумму покупатель получит 10 объектов недвижимости общей площадью 33,6 тысячи квадратных метров и три земельных участка на 35,6 тысячи "квадратов" (два из них в собственности, один – в аренде).

В настоящее время список предприятий, подлежащих приватизации в России в 2017 году, не утвержден.

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