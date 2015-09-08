А Samsung впервые приблизился к королям.

Интернет-компания Google стала первой в рейтинге самых дорогих брендов мира, обогнав корпорацию Apple. Таковы данные исследования консалтинговой фирмы Brand Finance.

Google за 2016 год вырос в цене почти на четверть - до 109,47 миллиарда долларов. Apple примерно на столько же подешевел и теперь стоит 107,141 миллиарда.

Третье место занял сетевой ритейлер Amazon.com с показателям 106,396 миллиарда долларов (+53%). Затем идет телекоммуникационная компания AT&T с результатом 87,016 миллиарда (+45%). Microsoft опустился на пятую строчку, хотя и подорожал на 13% - до 76,265 миллиарда долларов.

В когорту лидеров, куда обычно входят представители США, впервые пробился "чужак" - южнокорейский производитель электроники Samsung. Бренд оценивается в 66,219 миллиарда долларов (+13%).

Среди российских компаний в рейтинге хорошо поднялся Сбербанк: на 156-е место с 200, передает "Уралинформбюро". "ЛУКОЙЛ" и "Газпром" сильно сдали позиции: первый опустился на 146 пунктов (375 место), второй – на 42 (344 место).