До 11%.

В России во второй половине января выросли цены на 13 автомобильных брендов, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Так, KIA Ceed в комплектациях GT стала дороже на 3%, KIA Ceed SW – на 2,9-3,2%. Другие модели KIA также прибавили в цене: Optima - 1,2-3,6%, Quoris - 2,8-3,8%, Sportage - 2-3%, Sorento - 0,7-0,9%.

Renault поднял цены на кроссоверы Kaptur и Duster — от 0,9% до 2,7%. Подорожали также модели Sandero, Sandero Stepway и седан Logan на 1,4-2,1%.

Citroen увеличил стоимость модели C4 в комплектации Life (+2,6%), C4 Picasso и Grand C4 Picasso (+2-2,2%). Peugeot поднял цену кроссовера 3008 на 2-4% и седана 408 на 6-11%. Hyundai увеличил стоимость модели Creta на 0,4-0,6%, передает "Уралинформбюро".