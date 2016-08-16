В России скакнули цены на 13 марок авто02 февраля в 14:52
- Текст
До 11%.
В России во второй половине января выросли цены на 13 автомобильных брендов, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Так, KIA Ceed в комплектациях GT стала дороже на 3%, KIA Ceed SW – на 2,9-3,2%. Другие модели KIA также прибавили в цене: Optima - 1,2-3,6%, Quoris - 2,8-3,8%, Sportage - 2-3%, Sorento - 0,7-0,9%.
Renault поднял цены на кроссоверы Kaptur и Duster — от 0,9% до 2,7%. Подорожали также модели Sandero, Sandero Stepway и седан Logan на 1,4-2,1%.
Citroen увеличил стоимость модели C4 в комплектации Life (+2,6%), C4 Picasso и Grand C4 Picasso (+2-2,2%). Peugeot поднял цену кроссовера 3008 на 2-4% и седана 408 на 6-11%. Hyundai увеличил стоимость модели Creta на 0,4-0,6%, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
02 февраля в 20:10
В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей
Пенсионерку подвела доверчивость.02 февраля в 19:46
Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров
Режим прекращения огня не соблюдается.02 февраля в 19:11
В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
Семерых участников конкурса списали.02 февраля в 19:06
Екатеринбург расчищают от скамеек
С незаконной рекламой.02 февраля в 19:03
Челябинский командир полгода летал без документов
О трудоустройстве.02 февраля в 19:02
Уральцы прошли мимо бесплатных гектаров на Дальнем Востоке
Заинтересовались москвичи.02 февраля в 18:56
Ямалец утопил снегоход и 3 дня бродил по тундре
Пока его не нашли спасатели.02 февраля в 18:53
В магнитогорском парке Победы складировали зловонные шкуры
Верблюжьи или овечьи.02 февраля в 18:50
Свердловчанка задушила кавалера проводом от утюга
Ее приговорили к 8 годам тюрьмы.02 февраля в 18:46
У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
Не дурят ли горожан?02 февраля в 18:43
Екатеринбургская школьница получила перелом позвонков на физкультуре
Прокуратуру держали в неведении больше месяца.02 февраля в 18:36
Челябинский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о заказном убийстве
Жизни едва не лишился глава района.02 февраля в 18:33
В Белоярском ГО освободили пути от сошедших с рельсов вагонов
На это ушел весь день.02 февраля в 18:28
Челябинские пенсионеры ходят пешком в знак протеста
Против платного проезда.02 февраля в 18:22
Тюменца будут судить за гибель трех сестер в ДТП
Ему грозит 7 лет колонии.
-
16 августа 2016 в 11:42
Два десятка автобрендов подняли цены для россиян
За месяц.20 апреля 2016 в 12:00
"АвтоВАЗ" собирается поднять цены на Lada Vesta и Xray
В мае.02 февраля в 17:24
Авторынок Екатеринбурга просел на 16%
По итогам 2016 года.09 января в 10:42
Россиян ждет скачок цен на автомобили
Многие модели исчезнут с рынка.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.01 декабря 2016 в 17:18
Mercedes и Ravon взвинтили цены в России
Рост достигает 15%.22 ноября 2016 в 10:53
В России вычислили "любимцев" угонщиков
От Kia до Land Cruiser.15 ноября 2016 в 13:54
Hyundai и KIA переписали ценники в России
Придется раскошелиться.01 ноября 2016 в 14:21
Россиян ждет новый скачок цен на автомобили
С 2017 года.09 июня 2016 в 12:29
В 2017 году российский авторынок пойдет в рост
Пока падение продолжается.
Главные новости
- 02 февраля в 19:11В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
- 02 февраля в 18:46У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
- 02 февраля в 17:46Музей российского беззакония представляет
- 02 февраля в 17:42Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС
- 02 февраля в 17:34На "Уралвагонзаводе" рабочий поджег коллегу
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.