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Авторынок Екатеринбурга просел на 16%02 февраля в 17:24

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По итогам 2016 года.

В 2016 году в столице Урала было продано 35 964 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 16% меньше, чем в предыдущем году, сообщили "Уралинформбюро" в агентстве "Auto-Dealer-Екатеринбург".

При этом в ноябре-декабре рынок показал положительную динамику: продажи выросли на 1% и 10% соответственно.

Лидирует Lada, нарастившая продажи на четверть - до 5669 машин. Впервые на второе место вырвалась Renault (4410 штук, +3%). Ранее первой среди иномарок была Toyota, которая не смогла теперь добраться даже до топ-3. Тройку лидеров замыкает KIA (3668, -9%).

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