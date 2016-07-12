От компании-поставщика.

Иск о банкротстве Уральского турбинного завода, поданный в Свердловский арбитражный суд 1 февраля 2017 года, вызвал большой резонанс в СМИ. Как значится в картотеке дел, сумма исковых требований Российской электротехнической компании – чуть более 4 миллионов рублей. Заявление пока не принято к производству.

"Уралинформбюро" приводит полный текст комментария председателя совета директоров АО "УТЗ" Михаила Лифшица:

"Выручка Уральского турбинного завода исчисляется в миллиардах рублей, а дебиторская задолженность составляет сотни миллионов. Количество транзакций – тысячи.

Почему вовремя не произошла оплата контракта на изготовление внутрицехового электрошкафа, поставленного организацией с выручкой в 29 миллионов рублей за 2015 год, мы обязательно разберемся. Возможно, у кого-то из технических специалистов возникли сомнения в качестве продукции, может быть, появились вопросы к оформлению документов, или это просто ошибка.

Но в чем я уверен: маленьких обижать нельзя! Я думаю, генеральный директор применит к виновным в возникновении этой ситуации меры дисциплинарного воздействия.

А та порция пиара, которую получил наш поставщик, точно будет для него хорошим бонусом. Как в басне про известного персонажа, напавшего на слона".