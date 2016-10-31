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Российские власти определились с приватизацией02 февраля в 18:16

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Утвержден прогнозный план на два года.

Правительство России утвердило прогнозный план приватизации госактивов на 2017-2019 годы, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Решение было принято в ходе заседания кабмина, где шла речь о приватизации ВТБ, РЖД, "Почты России" и других крупных предприятий, пишут федеральные СМИ.

Стоит напомнить, что правительство РФ в конце прошлого года согласовало продажу в 2017 году 10,9% ВТБ, 25% минус одна акция "Совкомфлота" и НМТП. От реализации первых двух планируется получить около 120 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".

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