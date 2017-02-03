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МРСК Урала установила новую партию "умных" электросчетчиков02 февраля в 18:14

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В свердловских селах.

МРСК Урала продолжает внедрять общедомовой учет электроэнергии в многоквартирных домах на территории Свердловской области. Порядка 70 "умных" счетчиков установлены в поселках Малышева и Изумруд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Все приборы имеют высокий класс точности. Показания транслируются на сервер филиала "Свердловэнерго", затем передаются напрямую в энергосбыт, без участия управляющих компаний.

Ранее интеллектуальной системой был охвачен частный сектор в девяти населенных пунктах Красноуфимского городского округа и в селе Кунгурка под Дегтярском (в целом более 1700 приборов). В поселке Полуночное Ивдельского ГО работает 957 точек, еще около 1300 – в Каменском ГО.

Проект реализуется в рамках инвестпрограммы ОАО "МРСК Урала", бесплатно для потребителей. Результатом станет более оперативный сбор достоверных данных о расходе электроэнергии и сокращение потерь в сетях.

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