Спешите на распродажу: Минтранс отдает порты за рубльСегодня в 09:49
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Которые не может восстановить.
Министерство транспорта России разрабатывает законопроект, направленный на приватизацию речных портов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Планируется, что начальная цена составит 1 рубль. Проект документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект призван ускорить передачу государственных портов собственникам, которые восстановят их и будут содержать за свой счет. Привести объект в порядок новым владельцам необходимо будет в течение пяти лет, передает "Уралинформбюро".
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