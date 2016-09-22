Которые не может восстановить.

Министерство транспорта России разрабатывает законопроект, направленный на приватизацию речных портов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Планируется, что начальная цена составит 1 рубль. Проект документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект призван ускорить передачу государственных портов собственникам, которые восстановят их и будут содержать за свой счет. Привести объект в порядок новым владельцам необходимо будет в течение пяти лет, передает "Уралинформбюро".