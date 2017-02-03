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Роспан начал строительство новой ГТЭССегодня в 10:55

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На Восточно-Уренгойском участке.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" в рамках освоения Восточно-Уренгойского лицензионного участка приступило к строительству новой газотурбинной электростанции мощностью 105 МВт.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, станция будет обеспечивать электроэнергией объекты добычи, подготовки и транспортировки нефти, газа и газового конденсата. Для этого предстоит построить 4 новые подстанции и 21 километр линий электропередачи ВЛ 35 кВ.

В настоящее время на стройплощадке при помощи специального оборудования размещено 7 газотурбинных установок мощностью 15 Мвт каждая. Новая ГТЭС превзойдет по производительности действующую электростанцию.

Реализуя газовую стратегию НК "Роснефть", Роспан осуществляет полномасштабную программу развития. В частности, ведет строительство нового комплекса по подготовке и переработке газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском лицензионном участке, железнодорожной эстакады с товарным парком для перевалки сжиженных углеводородных газов (СПБТ), установки подготовки нефти и другой производственной инфраструктуры. С запуском этих объектов годовой объем добычи газа предприятием перешагнет отметку в 19 миллиардов кубометров, газового конденсата и СПБТ - 5 и 1,2 миллиона тонн соответственно.

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