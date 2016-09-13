В 2016 году.

Федеральный спутниковый оператор "Орион" представил итоги 2016 года. За прошедший год группа расширила географию бизнеса, дала старт новым абонентским сервисам, обеспечившим "Телекарте" мультисредовое вещание, запустила новые бизнес-направления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Все ключевые показатели "Ориона" демонстрируют положительную динамику. По данным аналитиков, оператор закрепил свои позиции в тройке лидеров рынка платного телевидения, опередив его по темпам прироста.

Абонентская база ГК "Орион" на конец 2016 года достигла 2 953 000 домохозяйств, прирост по отношению к концу 2015 года составил 5%, при росте рынка в 4%. Регионами-лидерами по темпам прироста стали Челябинская область (+12%) республика Саха (Якутия) (+9%), республика Башкортостан (+8%), Свердловская область (+7%), Приморский край (+6%), Омская область (+6%).

Общий объем поступлений оператора составил порядка 3 500 000 000 рублей, что на 2% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Наибольшая динамика зафиксирована по направлению "Комплекс услуг телевещателям"/"Подъем и производство телеканалов", прирост составил 20% относительно конца 2015 года.

В продуктовом портфеле "Ориона" услуги DTH занимают 76%, комплекс услуг телевещателям — 21%, дистрибуция телеканалов — 3%.

В 2016 году ARPU оператора составил 103 рубля для бюджетного и 277 рублей для среднеценового пакета, что на 24% и 9% превышает аналогичный показатель 2015 года (соответственно). В течение 2016 года в пакеты спутникового телевидения "Телекарта" было добавлено 40 телеканалов. Абонентам "Телекарты" теперь доступно для просмотра более 220 каналов.

Общий объем реализованной спутниковой емкости увеличился на 5% по сравнению с 2015 и составил 256,2 МГц.

ГК "Орион" активно развивает комплекс play-out услуг, предлагая вещателям емкое комплексное решение в сфере подъема, производства и обслуживания телеканалов. Сегодня компания оказывает услуги по предэфирной подготовке и выпуску 36 российским и зарубежным телеканалам.

В 2016 году оператор предоставил свою технологическую платформу грузинскому кабельному оператору Super TV. Благодаря техническим возможностям "Ориона" вещание с помощью спутникового сигнала под брендом Super TV стало осуществляться на всей территории Грузии, включая самые высокогорные регионы страны. К спутниковому проекту на территории страны за второе полугодие 2016 подключились более 500 абонентов.

2016 год стал для компании годом интенсивного развития абонентских сервисов. Число пользователей мобильного приложения "Личный кабинет" выросло на 82% по отношению к концу 2015 года и достигло 59 500 установок. Приложение "Телекарта Онлайн" для просмотра спутникового ТВ "Телекарта" через интернет скачали около 29 000 абонентов, что на 74% превышает результат 2015 года.

Важным шагом в совершенствовании клиентского сервиса стало открытие в ноябре собственного контактного центра высоких стандартов "Орион Коннект" (Пенза). На конец года его штат превысил 100 человек. В перспективе "Орион Коннект" начнет оказывать услуги сторонним организациям, и станет новым направлением бизнеса группы в сегменте B2B.

"Сегодня проникновение платного ТВ в России составляет порядка 70%, что полностью соответствует уровню развитых стран, поэтому, вслед за органическим ростом, нас ждет интереснейший этап непосредственно качественного развития отрасли. "Орион" всегда ставил перед собой амбициозные цели по всем направлениям, - подчеркнул генеральный директор ГК "Орион" Кирилл Махновский, - И в 2017 году мы не отказываемся от этого подхода. Мы продолжим географическую экспансию, предложим абонентам "Телекарты" новые сервисы, пополним пакеты новыми рейтинговыми телеканалами, расширим сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными мейджерами. Спутниковый сигнал имеет большое преимущество - он дотягивается до самых удаленных точек страны, а в некоторых регионах является безальтернативным. Поэтому нам, несомненно, есть, с чем работать и что предложить нашим зрителям".